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تركيا وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.09.2023 23:30
نائب وزير الدفاع التركي ألب أصلان قاواقلي أوغلو يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي شين بوم تشول في سيول تعاون البلدين بمجال الصناعات الدفاعية صورة: الأناضول نائب وزير الدفاع التركي ألب أصلان قاواقلي أوغلو يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي شين بوم تشول في سيول تعاون البلدين بمجال الصناعات الدفاعية (صورة: الأناضول)

بحث نائب وزير الدفاع التركي ألب أصلان قاواقلي أوغلو، الاثنين، مع نظيره الكوري الجنوبي شين بوم تشول تعاون البلدين بمجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة سيول التي يزورها المسؤول التركي للمشاركة بمراسم إحياء الذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة الكورية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" عن بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وذكر البيان أن الجانبان أجمعا على توقيع اتفاقية عسكرية مستقبلاً بهدف تعزيز التعاون في صناعات الدفاع والسلاح.

وفي تصريحات له خلال اللقاء، قال الوزير الكوري إن "البلدين الشقيقين يواصلان بشكل فعّال شراكتهما الدفاعية الاستراتيجية، عبر التعاون في مجال صناعات الدفاع والسلاح".

كما اتفق الطرفان على مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية التي تساهم في المصلحة المتبادلة للبلدين.

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