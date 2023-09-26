أردوغان: تركيا هي الطريق الأكثر عقلانية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء على التزام تركيا القوي بمشروع البنية التحتية والنقل الإقليمي الضخم الذي يربط جنوب العراق بتركيا، وقال إن المحادثات مع الأطراف المعنية بالمبادرة المخطط لها ستجرى بسرعة.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق العودة من زيارة إلى جمهورية نخجوان الأذربيجانية: "إن وزارة النقل والبنية التحتية لدينا ستشارك بسرعة في مناقشات مع نظرائها المعنيين لتحقيق هذا المشروع".

ويهدف طريق التنمية الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، إلى ربط ميناء الفاو الكبير، وهو ميناء رئيسي للسلع في جنوب العراق الغني بالنفط، بالحدود مع تركيا، ثم إلى أوروبا، من خلال شبكة من خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

ومن شأن المشروع، الذي تم الكشف عنه في أواخر شهر مايو، أن يسهل حركة موارد الطاقة والسلع والركاب من الخليج إلى أوروبا عن طريق ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وقال أردوغان إن "مشروع طريق التنمية هو مبادرة شاملة تشمل دول الخليج العربي والعراق وتركيا"، مؤكدا بشكل خاص اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة.

وقال "أظهر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التزاما قويا بهذا المشروع"، وأضاف: "الواقع أنه اقترح، في اجتماعنا الأخير، استكمال الاستعدادات لهذا المشروع في غضون 60 يومًا بعد تقديمه كتابيًا".

وسيتضمن المشروع المخطط له بناء حوالي 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة.

وتتضمن الخطة قطارات عالية السرعة تنقل البضائع والركاب بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وروابط مع مراكز الصناعات المحلية، ومركزاً للطاقة يمكن أن يشمل خطوط أنابيب النفط والغاز.

ومن بين أمور أخرى، قال أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر، مضيفًا أنه سيرد بالمثل على الزيارة بعد ذلك.

التقى أردوغان ونتنياهو شخصيًا لأول مرة الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تعمل القوى الإقليمية على إصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة.

وعقب الجمعية العامة، قال أردوغان إن إسرائيل وتركيا ستتخذان قريبًا خطوات في مجال التنقيب عن الطاقة.

ووصف يوم الثلاثاء تركيا بأنها الطريق "الأكثر عقلانية" لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وقال إن السلطات تلقت تعليمات بإجراء دراسات فنية حول التعاون في عمليات الحفر.

ومن المقرر الانتهاء من التفاصيل والإطار الزمني "في أقرب وقت ممكن".