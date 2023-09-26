أردوغان: صديق تركيا رابح وعدوها خاسر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن "من يكون صديقًا لتركيا يربح، ومن يغذي العداوة يخسر"، مؤكدا أن بلاده تسعى لزيادة أصدقائها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ودعا أردوغان أبناء شعبه لدعم برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر/ أيلول 2023.

وحول سن دستور جديد للبلاد، أكد أردوغان أن تحالف الجمهور (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) سيكثف مساعيه للوصول إلى دستور مدني وتحرري.

وتابع: "تعزيز قوة تركيا ونموها غايتنا المشتركة، بصرف النظر عن آرائنا السياسية".