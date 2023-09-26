انعقاد الاجتماع السادس للتعاون الاقتصادي بين الولايات الحدودية التركية الإيرانية

عقد في ولاية وان جنوب شرق تركيا، الاثنين، الاجتماع السادس للتعاون الاقتصادي بين الولايات الحدودية التركية الإيرانية.

وحضر الاجتماع والي وان أوزان بالجي وسفير إيران بأنقرة محمد حسن حبيب الله زاده، ووالي هكاري علي تشليك، وبرلمانيون أتراك ومسؤولون محليون من الولايات التركية المحاذية للحدود الإيرانية.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال الوالي أوزان بالجي، إنهم أجروا مع الجانب الإيراني مباحثات واستشارات وتقييمات شملت مجالات عدة أبرزها التجارة والنقل والسياحة والجمارك.

وأكد أن اجتماع التعاون الاقتصادي بين الولايات الحدودية التركية الإيرانية، سيساهم بدور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أنقرة وطهران.

بدوره، قال السفير الإيراني حبيب الله زاده إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين اكتسبت زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنهم يهدفون لرفع التبادل التجاري بين تركيا وإيران إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.