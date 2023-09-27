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أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 27.09.2023 20:39
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقط صوراً تذكارية مع السفير السعودي الجديد فهد بن أسعد أبو النصر وأسرته وبعض أعضاء السفارة صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقط صوراً تذكارية مع السفير السعودي الجديد فهد بن أسعد أبو النصر وأسرته وبعض أعضاء السفارة (صورة: الأناضول)

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في أنقرة، فهد بن أسعد أبو النصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أردوغان، أبو النصر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

والتقط الرئيس أردوغان صوراً تذكارية مع السفير السعودي وأسرته وبعض أعضاء السفارة.

كما تسلم أردوغان، أوراق اعتماد السفيرين النرويجي أندرياس غاردر، والفرنسية إيزابيل دومون.

والتقط الرئيس أردوغان صورا تذكارية مع السفيرين الجديدين وأسرتيهما كل على حدة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، تسلم الرئيس أردوغان، الأربعاء، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة، عمرو الحمامي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

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