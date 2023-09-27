البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 3.5 في المئة.

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن البنك، الأربعاء، إلى رفع توقعات النمو للاقتصاد التركي من 2.5 إلى 3.5 في المئة لعام 2023.

وذكر التقرير أن التعديل نحو الأعلى يعكس النمو القوي في النصف الأول من العام الجاري بتأثير الانتعاش المالي قبل الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار الماضي.

كما توقع أن ينمو الاقتصاد التركي 3 في المئة خلال عام 2024.

واعتبر العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية إشارة إيجابية، وأن الانتخابات المحلية في مارس/ آذار القادم ستكون عاملا مهما.

وكان البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية توقع في مايو الماضي، أن ينمو الاقتصاد التركي 2.5 في المئة العام الجاري.

وتبلغ استثمارات البنك في تركيا نحو 18 مليار يورو، معظمها في القطاع الخاص.