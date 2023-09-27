جهاز الاستخبارات التركي يحيد الإرهابي مظلوم أوزتورك شمالي العراق

نفذت وحدات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي عملية نوعية في ريف محافظة السليمانية شمالي العراق حيدت فيها الإرهابي مظلوم أوزتورك، المدرب في تنظيم "بي كي كي" لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تركيا.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، الأربعاء، إن التنظيم الإرهابي أصبح يبحث عن وسائل بديلة لتجنيد كوادر جديدة في صفوفه بعد العمليات المكثفة التي تنفذها الاستخبارات التركية بحزم في سوريا والعراق.

وفي هذا الصدد، رصدت الاستخبارات التركية قيام التنظيم بنقل الإرهابيين إلى بلدان أوروبية في البداية، ومن ثم تحويلهم إلى العراق وسوريا.

وأكدت المصادر التركية أن وحدات جهاز الاستخبارات اكتشفت انتقال مظلوم أوزتورك، المنتمي إلى "بي كي كي"، من تركيا إلى أوروبا في أغسطس/ آب 2022.

ولفتت إلى أن أوزتورك، كان يحمل الاسم المستعار "بيرخويدان تشياغر" داخل التنظيم، ومارس أنشطة مختلفة في إطار دعوة من الكيان المعروف بـ"مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا".

وأوضحت أن الإرهابي انتقل من فرنسا إلى مناطق التنظيم وبدأ بممارسة أنشطة مسلحة في يناير/ كانون الثاني 2023، وتلقى تدريبات اغتيال بغية استهداف القوات التركية.

وبعد رصد تحركاته في ريف محافظة السليمانية العراقية، نفذت الاستخبارات التركية عملية دقيقة في المنطقة وتمكنت من تحييد أوزتورك، بحسب المصادر ذاتها.

و"بي كي كي" (PKK) تنظيم إرهابي ينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها الأمنية والعسكرية.