رئيس البرلمان التركي يلتقي نظيره الإسرائيلي ورئيس مجلس الشيوخ الأيرلندي

التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش رئيس مجلس الشيوخ الأيرلندي جيري بوتيمر، ورئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا بالعاصمة الإيرلندية دبلن.
وجرى اللقاءان الخميس، بشكل منفصل على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية المنعقد في دبلن.
وبحث قورتولموش في لقائه مع بوتيمر وأوحانا القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية.
وحضر اللقاءين عدد من النواب الأتراك، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الأيرلندية سوناي كاراميك ومسؤولون آخرون.
جدير بالذكر أن أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية انطلقت الأربعاء وتستمر لغاية الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.