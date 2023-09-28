نائب وزير الخارجية التركي: علاقاتنا مع الصين تتمتع بأهمية متزايدة

قال نائب وزير الخارجية التركي بوراك أق تشابار، إن علاقات بلاده مع الصين أصبحت "ذات أهمية متزايدة" من حيث الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال حضوره حفل استقبال بمناسبة الذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أقامته سفارة بكين في أنقرة.

وأشار أق تشابار إلى أن زخم العلاقات بين تركيا والصين مستمر بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأضاف: "تولي تركيا دائماً أهمية لعلاقاتها مع الصين في إطار سياستها الخارجية متعددة الأبعاد".

وحول المجال السياحي بين البلدين، ذكر المسؤول التركي أن إدراج الصين لبلاده في قائمة الدول الموصى بها في الجولات السياحية "يعد خطوة مهمة" في زيادة السياح من الصين.

بدوره، قال سفير الصين لدى أنقرة ليو شاوبين، إن بكين وأنقرة مؤثرتان في القضايا الإقليمية والدولية، وإنهما تمثلان الدول النامية الكبرى والأسواق الناشئة.

وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع تركيا في المساهمة بالتنمية السلمية الإقليمية والعالمية.