أردوغان يزور مهرجان تكنوفيست في إزمير

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا تعمل لكي تتجاوز صادراتها الدفاعية 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة له في زيارة أجراها لمهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير (غرب) ويستمر حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولفت الرئيس إلى أن المهرجان الذي يعد أكبر مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العالم، استقبل 330 ألف زائر منذ الأربعاء، في نسخته الحالية بإزمير.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحدث سيكون فعالية تليق بمدينة إزمير ومئوية تأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف: "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعا مهما في الصناعات الدفاعية"، مشيرا إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيرة "قزل إلما" بشكل سريع.

ونوه بأن "قزل إلما" المحلية ستحدث تأثيرا مضاعفا في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقا جديدا في هذا المجال مع دخولها مخزون الجيش.

كما لفت إلى استمرار العمل بمشروع الطائرة القتالية المحلية من الجيل الخامس "قآن" وترسيخ تركيا مكانتها الرائدة بمجال المسيرات بواسطة "أقنجي تيها" و"أق صونغور".

وأشار الرئيس إلى دخول السفينة "تي سي جي الأناضول" المحلية التي تعد أول حاملة مسيرات في العالم الخدمة ورفعها العلم التركي، ما يبعث على الافتخار.

ونوه بأنه بالتوازي مع الحملات المعنية بالصناعات الدفاعية تشهد صادرات تركيا زيادة مضطردة في هذا القطاع، مضيفا: "هدفنا هذا العام في الصادرات الدفاعية أن تتجاوز 6 مليارات دولار"

وتابع: "فكما زدنا صادراتنا في هذا المجال من 248 مليون دولار (في 2002) إلى 4.5 مليارات دولار العام الماضي، سنتخطى هذه الأرقام أيضا إن شاء الله".

وانطلق في ولاية إزمير غرب تركيا، الأربعاء، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

واحتضنت إسطنبول فعاليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/ آب الفائت و3 سبتمبر/ أيلول الجاري.