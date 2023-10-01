فيدان يؤكد مواصلة مكافحة الإرهاب داخل تركيا وخارجها

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة ستواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم داخل تركيا وخارجها.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، علق فيه على الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأحد في العاصمة أنقرة.

وأكد فيدان إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، متمنياً الشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا خلال الهجوم.

وأضاف: "سنواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم داخل وخارج البلاد".

ألطون: لن نسمح للإرهاب بتوجيه سياسة تركيا

في السياق، أكد رئيس دائرة الاتصال، في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن أنقرة لن تسمح للإرهاب بتوجيه سياسة تركيا، وأن أنقرة ستواصل كفاحها ضد الإرهاب في كل المجالات.

وأوضح ألطون في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على الهجوم الإرهابي، أن المؤسسات المعنية بدأت التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الهجوم الإرهابي.

ودعا ألطون المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر من الأنشطة التضليلية حيال هذه الحادثة، والاعتماد على ما يصدر من المؤسسات الرسمية.

وصباح الأحد، وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوماً، بحسب تصريحٍ لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفقاً للوزير، فقد قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر.