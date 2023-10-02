الرئاسة التركية: "بي كي كي" الإرهابي تلقى ضربة موجعة شمالي العراق

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تلقى ضربة موجعة أخرى عبر غارات جوية ناجحة نفذها الجيش التركي شمالي العراق، مساء الأحد.

وأفاد ألطون في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل، أن الغارات الجوية الناجحة التي نفذها الجيش التركي شمالي العراق، مؤشر مهم على مواصلة أنقرة التضييق على الإرهاب ليس فقط داخل البلاد وإنما خارج حدودها أيضاً.

وأوضح أن التنظيم الإرهابي تلقى ضربة موجعة أخرى عبر الغارات، مشدداً على أن تركيا ستواصل النضال ضد التنظيمات الإرهابية حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 20 هدفاً لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره.

وتنظيم "بي كي كي" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.