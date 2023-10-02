وزارة الخارجية التركية تعرب عن قلقها من الانتهاكات المتزايدة في المسجد الأقصى

قالت وزارة الخارجية التركية إنها قلقة من "تصاعد الممارسات المتزايدة مؤخراً التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى".

جاء ذلك في بيان الاثنين تعليقاً على الاقتحامات التي شهدها المسجد الأقصى مؤخراً.

وأضاف البيان أن تركيا تشعر بـ "قلق عميق إزاء الممارسات التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى"، لافتاً إلى ازدياد هذه الممارسات مؤخراً.

وأكد رفض أنقرة "جميع الاعتداءات التي تستهدف قدسية الأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها الحرم الشريف، وتنتهك مكانتها التاريخية".

وجدد البيان دعوة تركيا الحكومة الإسرائيلية إلى تجنّب كافة "الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر على أرض الواقع"، ولاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص "على الفور".

وصباح الاثنين اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية من جهة باب المغاربة في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب إن 1142 مستوطنا اقتحموا المسجد بالفترة الصباحية.

وبدأ "عيد العرش" (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح، الأسابيع، العرش) في 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.