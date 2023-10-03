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انطلاق مناورات تركية أذربيجانية جورجية في باكو

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 03.10.2023 13:02
عناصر من القوات التركية والأذربيجانية والجورجية يشاركون في مناورات مقر القيادة أتيرنيتي 2023، باكو، أذربيجان، 3-10-2023 صورة: الأناضول عناصر من القوات التركية والأذربيجانية والجورجية يشاركون في مناورات "مقر القيادة" (أتيرنيتي 2023)، باكو، أذربيجان، 3-10-2023 (صورة: الأناضول)

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، الثلاثاء، مناورات "مقر القيادة" (أتيرنيتي 2023) بمشاركة عناصر من القوات التركية والأذربيجانية والجورجية، وتهدف إلى حماية المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن المناورات المدعومة بأجهزة حواسيب، تُجرى في مركز الألعاب العسكرية بمعهد الإدارة العسكري بجامعة الدفاع الوطنية، وفق وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن المناورات تتكون من أجزاء نظرية وعملية بمشاركة عسكريين من الدول الثلاث وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وتشمل تنفيذ مهام تهدف إلى حماية المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح أن المناورات تهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون المتبادل بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتستمر حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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