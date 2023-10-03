فيدان يستقبل وفدا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

التقى وزير الخارجية هاكان فيدان، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

جرى اللقاء ضمن نشاط الوزير الدبلوماسي في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

ونشرت وزارة الخارجية التركية عدة تدوينات عبر منصة إكس حول اللقاءات المذكورة.

كما اجتمع فيدان مع المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر.

ولم تتطرق الوزارة لفحوى ما دار خلال اللقاءات المذكورة.

يشار أن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) هو منظمة دولية تأسست عام 1993 مقرها فيينا وتضم 19 عضوا.