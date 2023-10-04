أنقرة تستنكر "منشوراً" لوزيرة الخارجية الفرنسية

أعربت أنقرة عن استنكارها لنشر وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا صورة لجبل أغري في تركيا وأرفقتها بعبارة "عدت إلى أرمينيا".

جاء ذلك وفق منشور للممثل الخاص لتركيا للتطبيع مع أرمينيا، السفير سردار قليج عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر).

وقال قليج: "السيدة الوزيرة، جبل أغري الذي في الصورة وهو داخل حدود تركيا ولذلك فهو جزء لا يتجزأ من تركيا، لذا أخشى أنكِ إما مشوشة تماماً بشأن الغرض من زيارتكِ، أو أنكِ في حاجة إلى تعليم أساسي في الجغرافيا".

وفي إجابته على سؤال لوكالة الأناضول حول الموضوع، أعرب قليج عن انزعاجه من قيام وزيرة خارجية دولة، تسبب موقفها في تأخر إحلال السلام في المنطقة طيلة 30 عاماً، بالإضرار الآن بجهود التطبيع في المنطقة عبر مثل هذه الاستفزازات.

ونشرت كولونا عبر حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء، صورة لجبل أغري وأرفقتها بعبارة "عدت إلى أرمينيا".