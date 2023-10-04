الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لمتضرري الزلزال في تركيا

صادق البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدات لتركيا بقيمة 400 مليون يورو، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وفي التصويت الذي أجرته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، تم قبول حزمة المساعدات بموافقة 593 عضواً مقابل رفض 11 وامتناع 22 عضواً عن التصويت.

وقالت كاتالين تشيه، نائبة رئيس مجموعة "تجديد أوروبا" الليبرالية بالبرلمان (المعروفة سابقًا باسم التحالف الليبرالي والديمقراطي من أجل أوروبا - ALDE) في كلمتها قبل التصويت، إن احتياطي الاتحاد الأوروبي من أجل التضامن والطوارئ في غاية الأهمية ويجب زيادته.

وذكرت تشيه أن هناك "محاولات للتشكيك" في المساعدات التي سيتم تقديمها لتركيا بعد الزلازل المدمرة.

وأضافت: "نرفض تماماً محاولات مقارنة مأساة دولة ما بمأساة دولة أخرى. تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتستحق المساعدة قانوناً وإن محاولات منع ذلك هي محاولات شعبوية ومثيرة للانقسام بطبيعتها".

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.