فيدان: كافة مناطق البي كي كي الآن هي أهداف مشروعة لقواتنا

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، أن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بأنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو.

وأضاف فيدان أن التحريات الأمنية والاستخبارية أظهرت أن الإرهابيين منفذي هجوم أنقرة، دخلا تركيا من الأراضي السورية وتلقيا تدريبات في الداخل التركي.

وأردف: "من الآن فصاعداً كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

كما حذر فيدان الأطراف الثالثة، دون أن يذكرها، من الابتعاد عن منشآت بي كي كي/واي بي دي.

وأكد أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون "رداً ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقاً تبنى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.