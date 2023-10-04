كبار المسؤولين الأمنيين في تركيا يعقدون اجتماعاً بعد الهجوم الإرهابي الأخير

عقد كبار المسؤولين الأمنيين في تركيا، بمن فيهم وزير الدفاع يشار غولر ووزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الداخلية علي يرلي قايا، اجتماعًا حاسمًا في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الدفاع.

كما حضر الاجتماع رئيس الأركان الجنرال متين جوراك ورئيس جهاز المخابرات الوطنية (MIT) إبراهيم قالن.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي حاول فيه إرهابيو بي كي كي تنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة أنقرة يوم الأحد، لكن الشرطة أحبطته.

نفذت قوات الأمن التركية جولة جديدة من العمليات الداخلية ضد الجماعة الإرهابية يوم الثلاثاء، ودمر الجيش التركي 16 هدفًا إرهابيًا في غارات جوية شمال العراق.

وهذه هي أكبر حملة ضد إرهابيي بي كي كي هذا الشهر، رغم أن قوات الأمن تشن بشكل روتيني مداهمات للقبض على المشتبه بهم المرتبطين بالجماعة الإرهابية. جاء ذلك في أعقاب هجوم شنه إرهابيان على مبنى وزارة الداخلية الذي يضم مقر الشرطة الوطنية التركية في أنقرة يوم الأحد، بينما كان البرلمان القريب على وشك بدء جلسة جديدة.