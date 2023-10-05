تركيا تثمن قرار أذربيجان عدم المشاركة في اجتماع غرناطة حول قره باغ

قال عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتحدث باسم الحزب، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن تركيا تقدر قرار أذربيجان بعدم المشاركة في محادثات السلام مع أرمينيا في إسبانيا بعد رفض حضور المسؤولين الأتراك أيضًا.

وقال "(الرئيس الأذربيجاني) السيد علييف ألغى زيارته لإسبانيا لعدم قبول مشاركة تركيا كشرط للاجتماع. ونريد أن نعرب عن تقديرنا لذلك".

وقال علييف: "ستحضر فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأرمينيا الاجتماع. وقد دعوا أذربيجان، لكن تركيا ليست هناك. هل يمكنك أن تتخيلون هذا؟".

رفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضور اجتماع الخميس حول تسوية قره باغ في غرناطة بإسبانيا، وسيشارك فيه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقادة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا .

وقد أصرت أذربيجان على مشاركة تركيا، لكن ألمانيا وفرنسا عارضتا ذلك بشدة، حسبما أفادت وكالات الأنباء الأذربيجانية يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر في الإدارة الرئاسية.

وقالت باكو إنها لا ترى ضرورة للمشاركة في مفاوضات بهذا الشكل بعد التصريحات المؤيدة للأرمن من المسؤولين الفرنسيين، وزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى أرمينيا، والتصريحات حول توريد الأسلحة والذخائر، والاتهامات ضد أذربيجان.

ونقل عن الرئاسة الأذربيجانية قولها "أذربيجان ليست بحاجة لمثل هذا الاجتماع. وباكو لا ترى حاجة لمناقشة مشاكل المنطقة مع دول بعيدة عن المنطقة".

وقال تشيليك إن مجموعة مينسك لا تؤدي إلا إلى إطالة العملية لصالح الاحتلال الأرمني.

وأضاف أن "قره باغ عادت إلى صاحبتها الشرعية أذربيجان".

وقال تشيليك يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أذربيجان بشكل كامل، وقد طرح أيضًا مقترحا من شأنه المساهمة في المنطقة بأكملها.

وأضاف أن "غياب رئيسنا وتركيا عن هذه الطاولة يعني أنهما غير مرتاحين لعودة قره باغ إلى أذربيجان".

وأضاف أن "قرار علييف بعدم المشاركة يعني رفضه لغياب القرار الصائب".

أطلق الجيش الأذربيجاني مبادرة لمكافحة الإرهاب في قره باغ يوم 19 سبتمبر لإقامة نظام دستوري في المنطقة.

استسلمت الجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية في المنطقة بعد خطوات مكافحة الإرهاب التي استمرت 24 ساعة.

وفي أعقاب هذه التدابير، دعت أذربيجان، بعد أن بسطت سيادتها الكاملة في المنطقة، السكان الأرمن إلى أن يصبحوا جزءًا من المجتمع الأذربيجاني.