تركيا تدين قرار البرلمان الأوروبي حول "قره باغ" الأذربيجاني

أدانت أنقرة، الخميس، قرار البرلمان الأوروبي حول إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، حول قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم تحت عنوان "الوضع في قره باغ بعد الهجوم الأذربيجاني والتهديدات الأذربيجانية المستمرة ضد أرمينيا".

وأكد البيان على أن القرار المذكور "غير الملزم" يعد مثالاً عن "عدم المسؤولية والأحكام المسبقة والتحيز والجهل".

وأعربت "الخارجية التركية" عن "إدانتها للقرار القائم على خطاب بعض أعضاء البرلمان ذوي النهج الشعبوي والتمييزي الذين يسعون منذ سنوات إلى اتخاذ قرارات مليئة بالاتهامات والادعاءات الكاذبة ضد تركيا".

وأوضح البيان أن "السياسة الأوروبية التي تشهد صعوداً متزايداً للشعبوية والعنصرية وكراهية الإسلام ومناهضة التعددية الثقافية والتكامل، تكشف عن نفسها بكل تجاوزاتها في البرلمان الأوروبي بتركيبته الحالية".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتمتع البرلمان الأوروبي الذي ستنتهي فترة ولايته قريباً، بتركيبة جديدة تضم ممثلين ملتزمين بالقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وشدد البيان على أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لإرساء السلام الدائم والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز.

وأكد على أن تركيا التي تسيّر عملية التطبيع مع أرمينيا، وتساهم بشكل ملموس في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، تسعى بكل إمكانياتها من أجل إحلال السلام والأخوة وفي إطار القانون الدولي في جميع مناطق الصراع والأزمات الإنسانية، بما في ذلك الحرب الأوكرانية.

وشدد بيان وزارة الخارجية التركية على أن تركيا باتت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لاعبا أساسيا له ثقله ويتم الاستعانة به في الأزمات.

وذكر أن "تركيا تعتبر مثل هذا القرار غير المسؤول ضعف ممنهج من البرلمان الأوروبي، وأنها لا تأخذه على محمل الجد".