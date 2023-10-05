جهاز الاستخبارات التركية يجلب عضوا في تنظيم غولن الإرهابي من طاجيكستان

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من جلب الإرهابي كوراي ورال، التابع لتنظيم "غولن" من طاجيكستان.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول الخميس، أن ورال تقلد مناصب إدارية في التنظيم، وأنه مدرج في القائمة البرتقالية للمطلوبين.

وأضافت أن الإرهابي ذهب إلى طاجيكستان بتوجيه من المنظمة ليعمل في العديد من الأنشطة التنظيمية في آسيا الوسطى وطاجيكستان.

وبحسب المعلومات، فإن ورال وخلال إقامته في طاجيكستان ذهب مرارا إلى ولاية بنسلفانيا الأمريكية ليتلقى تعليمات من زعيم المنظمة "فتح الله غولن".

وذكرت أن الإرهابي ورال كان يخطط للخروج من طاجيكستان عقب جلب الاستخبارات التركية سابقا لإرهابي مطلوب من الخارج.

وشهدت تركيا في 15 تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.