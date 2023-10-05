سلاح الجو التركي يدمر 22 هدفا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

شن سلاح الجو التركي غارات على مواقع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية التي أعلنت تحييد العديد من عناصره وتدمير 22 هدفا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء..

وذكر البيان أن الغارات نفذت من أجل تحييد تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابية الأخرى والقضاء على هجماتهم ضد الشعب التركي وقوات الأمن انطلاقاً من شمال العراق ولضمان أمن الحدود بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أنه "تم تنفيذ غارات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل وأسوس شمال العراق عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) اليوم الأربعاء".

وأوضح: "خلال الغارات تم تدمير 22 هدفًا، تتكون من كهوف ومخابئ وأوكار ومستودعات يستخدمها التنظيم الانفصالي، وتم تحييد العديد من الإرهابيين بينهم مسؤولوهم، حيث استخدمت الذخيرة المحلية والوطنية الصنع في الغارات".

وأضاف البيان أن القوات المسلحة التركية، ستواصل محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار من أجل حماية أمن تركيا وشعبها حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأكد أنه "خلال الغارات تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".

والأحد، وصل إرهابيان من تنظيم "بي كي كي" بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، حيث فجر أحدهما نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب عنصران من الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

يذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتنظيم "بي كي كي" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.