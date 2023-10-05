وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره العراقي ويبحث معه التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، نظيره العراقي ثابت العباسي، اليوم بمراسم عسكرية في العاصمة التركية أنقرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن غولر بحث مع نظيره العراقي علاقات التعاون الثنائية، والعسكرية الإقليمية، والصناعات الدفاعية.

وفي مراسم الاستقبال عزف النشيدان الوطنيان للعراق وتركيا، أعقبه تحية الوزير الضيف لحرس الشرف، تلاه اجتماع ثنائي بين الوزيرين ثم اجتماع على مستوى الوفود.

وخلال اللقاء، ناقش غولر والعباسي علاقات التعاون الثنائية، والعسكرية الإقليمية، والصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأكد غولر أن "تركيا والعراق تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية قوية والبلدان شقيقان وجاران يعيشان في المنطقة الجغرافية نفسها".

كما شدد الوزير التركي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

وفي السياق، أعرب غولر عن تعازيه لنظيره العراقي في ضحايا حريق صالة أفراح في مدينة الموصل.

والأسبوع الماضي، نشب حريق في إحدى قاعات الأفراد في محافظة نينوى العراقية أدى إلى مصرع 107 أشخاص وفق وزارة الداخلية العراقية.