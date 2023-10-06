استشهاد جندي تركي متأثراً بنيران تنظيم بي كي كي الإرهابي شمالي العراق

استشهد جندي في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، أن الجندي استشهد في المستشفى في تركيا متأثرا بجراح أصيب بها بنيران تنظيم بي كي كي الإرهابي.

وتقدمت الدفاع التركية بالتعازي لأسرة الشهيد وللشعب التركي ولأفراد القوات المسلحة.

بدوره عزّى وزير الدفاع التركي يشار غولر باستشهاد الجندي في رسالة نشرها الجمعة.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.