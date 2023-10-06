وزارة الدفاع التركية: تحييد 26 إرهابيا ردا على هجوم استهدف قاعدة دابق شمالي سوريا

قام قوات الجيش التركي بالرد على هجوم لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي على قاعدة دابق العسكرية شمالي سوريا، وحيدت على 26 إرهابيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات تعرضت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم إرهابي.

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة ردت بقوة على اعتداء الإرهابيين.

وأضاف: "تم تحييد 26 إرهابيا من تنظيم بي كي كي/ واي بي جي في عملية الرد ضد أهداف إرهابية في المنطقة".

كما نشرت الدفاع التركية مشاهد عن عملية ردها وضربها أهدافا إرهابية.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".