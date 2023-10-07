الرئيس التركي: لا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لا ترضخ لمن يحاولون حشرها في الزاوية بتوظيف التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "لا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها، مهما كان الثمن".

جاء ذلك في كلمة للمواطنين المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية قبيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية.

وقال الرئيس: "عازمون على تحقيق أهداف تركيا ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا".

في سياق آخر، أشار أردوغان إلى تحقيق حزب العدالة والتنمية و"تحالف الجمهور" نصرا كبيرا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 و28 مايو/أيار الماضي.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية سجل بذلك النصر الانتخابي الـ 17 في مسيرته الممتدة لـ 22 عاما.

وأكد أنهم سيعملون كل يوم بشكل أكبر من اليوم الذي قبله استعدادا للانتخابات المحلية المرتقبة في 31 مارس/آذار 2024.

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله بتفوق "تحالف الجمهور" في الانتخابات المحلية كما في انتخابات 14 و28 مايو.