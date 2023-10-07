فيدان لنظيره الأمريكي: على واشنطن التوقف عن دعم إرهابيي بي كي كي/واي بي جي

أبلغ وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه على واشنطن التوقف عن العمل مع إرهابيي بي كي كي/واي بي جي في شمال سوريا، وفقًا لبيان صادر عن مصادر دبلوماسية يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن فيدان أكد في مكالمة هاتفية أيضًا أن تركيا ستواصل بحزم مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا.

وناقش فيدان وبلينكن أيضًا آلية عدم الاشتباك بين القوات التركية والأمريكية في العراق وسوريا في إطار العمليات التركية المستمرة في المنطقة.

وأضافت المصادر أنه بعد إسقاط طائرة تركية بدون طيار في سوريا، اتفقوا على أن الآلية يجب أن تستمر دون إعاقة الحرب ضد الإرهاب.

كما تمت مناقشة مسألة توسيع الناتو خلال الاجتماع.

بي كي كي هو منظمة إرهابية مصنفة في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي. وكان دعم واشنطن لفرعها السوري، واي بي جي، ورقة ضغط كبير على العلاقات الثنائية مع أنقرة.

دخلت الولايات المتحدة في المقام الأول في شراكة مع واي بي جي في شمال شرق سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. من ناحية أخرى، عارضت تركيا بشدة وجود جماعة واي بي جي الإرهابية في شمال سوريا. ولطالما اعترضت أنقرة على دعم الولايات المتحدة للتنظيم، لأنها تشكل تهديدًا لتركيا وتروع السكان المحليين، وتدمر منازلهم وتجبرهم على الفرار.

وتحت ذريعة محاربة داعش، قدمت الولايات المتحدة تدريبًا عسكريًا وقدمت شاحنات محملة بالدعم العسكري لإرهابيي واي بي جي، رغم المخاوف الأمنية لحليفتها في الناتو.