فيدان يبحث التطورات الفلسطينية الإسرائيلية مع نظيريه الأردني والإسباني

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، التطورات الفلسطينية الإسرائيلية، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما فيدان مع الصفدي وألباريس، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول.

وتركّزت مباحثات فيدان مع الصفدي وألباريس حول المستجدات الأخيرة على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومنذ تصاعد التوتر الإسرائيلي الفلسطيني، أمس السبت، أجرى وزير الخارجية التركي مباحثات هاتفية مع كلّ من نظرائه لدى قطر، والسعودية، ومصر، وفلسطين، وإيران، إضافة إلى نظيره الأمريكي.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل ما لا يقل عن 600 إسرائيلي