أردوغان: تركيا مستعدة لكافة أشكال الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن تركيا مستعدة لكافة أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.

وقال أردوغان، في كلمة عقب انتهاء اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، إن "الحرب لها أخلاقها والأطراف ملزمون بمراعاتها ولا خاسر من سلام عادل"، في تعليقه على التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف: "أكدنا ونؤكد دائماً أننا لا نرضى بأن يتعرض أي شخص بريء لأذى سواء في الأراضي الإسرائيلية أو الفلسطينية".

وأضاف: "حتى الحرب لها أخلاقها. والأطراف ملزمون بمراعاتها. وكما ذكرنا من قبل، لا خاسر من سلام عادل".

وطالب أردوغان إسرائيل بوقف قصفها للأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين بوقف تحرشاتهم ضد التجمعات السكنية المدنية في إسرائيل.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "تدمير قطاع غزة بالهجمات البرية والجوية وقصف المساجد وموت الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد أن تركيا تقوم بالتحضيرات اللازمة لتأمين المساعدات الإنسانية التي سيحتاجها سكان غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التطورات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل.