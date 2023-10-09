أردوغان يبحث مع نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي التطورات الأخيرة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التطورات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين، أن الرئيس أردوغان قطع اجتماع الحكومة وأجرى اتصالاً هاتفياً مع عباس.

وقال البيان إن الرئيسين بحثنا التطورات الأخيرة المتعلقة بالأحداث بين إسرائيل وفلسطين والتوتر في المنطقة.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل قصارى جهودها من أجل إنهاء الاشتباكات وإرساء الهدوء في المنطقة بأقرب وقت، بحسب البيان.

كما بحث الرئيس أردوغان، مساء الاثنين، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التطورات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أردوغان، في اتصال هاتفي مع هرتسوغ، مواصلة تركيا مساعيها لإنهاء الاشتباكات المثيرة للقلق ولتأمين السلام الدائم، بحسب وكالة الأناضول.

كما أكد أردوغان لنظيره الإسرائيلي ضرورة التحلي بضبط النفس، مشدداً على أن إرساء الهدوء في أقرب وقت ممكن "يحمل أهمية كبيرة من أجل سلامة المنطقة بأسرها".

وفي السياق، بحث الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا ستواصل بذل الجهود لإنهاء الاشتباكات.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.