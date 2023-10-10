أردوغان: عملياتنا خارج الحدود حق مشروع حتى القضاء على تنظيم بي كي كي بالكامل مع كافة امتداداته وأسمائه

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن القوات التركية تمكنت من تدمير 194 هدفا وتحييد 162 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية منذ مطلع الشهر شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، بعد اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة تجنباً لتضررهم من عملياتنا".

وتعليقا على إسقاط الولايات المتحدة مسيرة تركية شمالي سوريا الأسبوع الفائت قال أردوغان: "لا شك أن هذه الحادثة حُفرت في ذاكرتنا الوطنية، وعندما يحين الوقت المناسب سيتم بالتأكيد القيام بما يلزم".

وأشار أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وشدد أن تركيا لن تسمح على الإطلاق بتواجد إرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودها.

ولفت أردوغان أن تغيير اسم التنظيم الإرهابي لا يغير شيئا من الواقع، "لذا فإن من الواجب القانوني والأخلاقي على كل دولة تصنف 'بي كي كي' كتنظيم إرهابي أن تضم امتدادات هذا التنظيم التي تنشط تحت مسميات مختلفة ضمن نفس النطاق".

وأردف: "مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم 'بي كي كي' بالكامل مع كافة امتداداته وأسمائه".

وذكر أن بلاده توسع وتعزز مع مرور كل شهر الممر الأمني الذي بدأت بإنشائه على الحدود مع شمال العراق، مضيفا: "عندما نغلق الدائرة باستكمال هذه الأعمال التي نقوم بها بالتعاون مع الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم شمال العراق، فسننتقل إلى مرحلة جديدة في الحرب ضد الإرهاب".

وتابع: "إن تقويض تركيا للتنظيم الإرهابي من خلال عملياتها هناك سيساهم أيضا في وحدة الأراضي العراقية وأمن وسلام حكومة إقليم شمال العراق، ونرى أن الاختتام الناجح لهذه العملية خطوة مفيدة لمستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية التي طورناها مع العراق".

والجمعة، أعلنت الخارجية التركية أن عمليات جيشها في مكافحة الإرهاب لم تتأثر من حادثة فقدان إحدى طائراتها المسيرة في سوريا خلال عملياتها في المنطقة.