أردوغان يدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وإراقة المزيد من الدماء وتعميق المشاكل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، تطرق خلاله إلى التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الحالي.

وقال أردوغان: "انطلاقاً من مبدأ 'لا خاسر في سلام عادل'، ندعو كافة الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها لإحلال السلام".

وأضاف أن صب الزيت على النار، وخاصة استهداف المدنيين والتجمعات المدنية، ليس في مصلحة أحد.

وصرح بأنه سيبحث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسيواصل مباحثاته مع زعماء دول الخليج.

وأردف الرئيس التركي: "حالياً لا يتم إمداد غزة بالماء والكهرباء، فأين حقوق الإنسان؟".

واستطرد: "نبحث سبل القيام بوساطة ونتمنى أن نوقف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن لإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وأعرب عن بالغ قلقه حيال توسع نطاق هذا الصراع، مؤكداً أنه ليس على قناعة بأن هذا الصراع سينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين.

والاثنين، بحث الرئيس أردوغان، في اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التطورات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أن تركيا مستعدة لكافة أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.