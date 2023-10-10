أنقرة ترحب بالاتفاق بين جمهورية قبرص التركية والأمم المتحدة حول طريق "بيله"

رحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق الذي توصلت إليه جمهورية شمال قبرص التركية والأمم المتحدة حول مشروع الطريق الواصل بين قريتي بيله ويغيتلر.

وأضافت في بيان الثلاثاء، أن أنقرة تدعم بشكل كامل البيان الصادر عن وزارة خارجية قبرص التركية حول الاتفاق الذي توصلت إليه لفكوشا مع القوات الأممية لحفظ السلام في الجزيرة.

وأشار البيان إلى أن مشروع الطريق المذكور يحمل طابعاً إنسانياً بحتاً بهدف توفير وصول سهل لمواطني قبرص التركية إلى أراضيهم من قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

ولفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن المشروع كان مطروحاً على الأجندة منذ عشرات السنوات.

وأكدت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة وقبرص التركية، نموذج جديد على الموقف البنّاء الذي تنتهجه الأخير دوماً.

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة تركيا العمل ضمن تنسيق وثيق مع قبرص التركية لمتابعة تطورات هذا الخصوص.

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي حاول جنود قوات حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق بيله ـ يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.