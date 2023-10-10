الرئيس التركي: التعاون الدولي والإرادة المشتركة ضروريان في مكافحة الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التعاون الدولي والإرادة المشتركة "أمران أساسيان" في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "التعاون الدولي والإرادة المشتركة أمران أساسيان في مكافحة الإرهاب، ونتوقع تعاونا أوثق من النمسا في هذا الصدد".

وشكر أردوغان نيهامر على تصريحاته التي أدان فيها الإرهاب وأعرب عن دعمه لتركيا بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "بي كي كي" في العاصمة أنقرة مطلع الشهر الجاري.

وتابع قائلاً: "مكانة بلادنا الرائدة في مكافحة الهجرة غير النظامية ومساهماتها في أمن أوروبا معروفة للجميع، ووزيرا داخلية البلدين تناولا هذا الموضوع خلال اجتماعهما".

وتطرق أردوغان إلى مسألة عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي قائلا: "لا يمكن تحقيق التكامل الأوروبي من دون العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد، ولن نقبل أي بديل غير العضوية الكاملة".

وأردف الرئيس التركي: "من المعروف أننا مخلصون في رغبتنا بتعزيز علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لا نرى نفس هذا النهج من جانب الاتحاد".