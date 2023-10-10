تركيا تتولى قيادة قوة السلام التابعة للناتو في كوسوفو

تولت تركيا، الثلاثاء، قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو "كفور/ KFOR" لمدة عام واحد.

وحضر حفل التسليم الذي أقيم في المقر الرئيسي لقوة السلام في العاصمة بريشتينا، نائب رئيس الأركان التركي الجنرال عرفان أوزسرت، ونائب وزير الدفاع بلال دوردالي، وقائد القوات المشتركة للناتو في نابولي الأدميرال ستيوارت بنيامين مونش، وسفير تركيا لدى كوسوفو صبري تونج.

وبدأ الحفل بعزف النشيدين الوطني لإيطاليا وتركيا، ثم تسليم قيادة قوة السلام من اللواء الإيطالي أنجيلو ميشيل ريستوتشيا إلى اللواء التركي أوزكان أولوتاش.

وفي كلمة خلال الحفل، قال اللواء أولوتاش، إنه يدرك أهمية المسؤولية التي يتحملها كأول قائد تركي لهذه المهمة.

وتضم قوة السلام التي بدأت مهمتها في كوسوفو يوم 12 يونيو/ حزيران 1999 بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي، أكثر من 4500 عسكري من 27 دولة، بينها 21 دولة في الناتو و6 من خارج الحلف.

يذكر أن اللواء أولوتاش سيتولى قيادة قوة السلام في كوسوفو حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.