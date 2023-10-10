قورتولموش: على المجتمع الدولي الإيفاء بمسؤولياته بالشرق الأوسط

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، إنه بلاده تأمل في وقف الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية، وإنهاء سقوط الضحايا، وإيفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته.

وأكد قورتولموش، في كلمة خلال مشاركته في فعالية محلية بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تدعو كلاً من إسرائيل وفلسطين لضبط النفس في سبيل تأسيس شرق أوسط يسوده السلام والرفاه.

وشدد على "أن السلام في الشرق الأوسط هو بوابة السلام العالمي، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية هو بوابة السلام في الشرق الأوسط".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 765 قتيلا و4 آلاف مصاب منذ السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.