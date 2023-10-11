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أردوغان وبوتين يبحثان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.10.2023 09:56
استمرار القصف الاسرائيلي على غزة رويترز استمرار القصف الاسرائيلي على غزة (رويترز)

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول "الصراع المثيرة للقلق بين إسرائيل وفلسطين والخطوات التي من شأنها منع توسع نطاق التوتر".

جاء ذلك في جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين تناولا أيضاً، المبادرات التي من الممكن اتخاذها من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وخلال الاتصال، أوضح الرئيس أردوغان، أن استهداف التجمعات السكنية المدنية "أمر مثير للقلق" وأن تركيا لا ترحب بمثل هذه الأعمال.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإرساء الهدوء في المنطقة.

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