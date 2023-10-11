أردوغان يبحث مع ولي العهد السعودي والرئيس الجزائري التطورات في فلسطين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، في اتصالين هاتفيين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن "أردوغان وولي العهد السعودي بحثا هاتفياً آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال أردوغان، خلال الاتصال، إن "تركيا بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين المتضررين من الهجمات".

وأضاف: "لا يمكن قبول قصف التجمعات السكنية المدنية، ومن الأهمية قيام دول المنطقة ببعث رسائل بناءة لإنهاء الاشتباكات".

كما بحث الرئيس أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مفصل.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب لتبون عن توقعه دعم المجتمع الدولي ودول المنطقة لجهود تركيا "المخلصة والسلمية" (بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني).

وذكر أردوغان أن الهدف "هو إنهاء التوتر قبل أن يطال دولاً أخرى في المنطقة وإيجاد سبيل للتوصل إلى سلام عادل من خلال المفاوضات".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يمكن عمله لحل المشاكل الإنسانية في المنطقة.

والثلاثاء، شدد أردوغان، على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وإراقة المزيد من الدماء وتعميق المشاكل.

وكان الرئيس أردوغان قد أكد، الاثنين أن تركيا مستعدة لكافة أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.