البرلمان التركي يصادق على تمديد مهام القوات ضمن "يونيفيل" بلبنان

صادق البرلمان التركي، الأربعاء، على مذكرة رئاسية لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، لعام آخر.

وجرى تصويت على المذكرة في الجمعية العامة للبرلمان التركي، حيث صوت نواب جميع الأحزاب لصالح المذكرة باستثناء نواب "حزب اليسار الأخضر".

وتضمنت المذكرة، تمديد فترة بقاء القوات التركية ضمن القوة الأممية، لعام إضافي اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أغسطس/ آب 2006 أصدر مجلس الأمن القرار 1701 الذي أوقف 33 يوما من المعارك بين إسرائيل و"حزب الله" بما عرف بـ"حرب تموز"، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة.