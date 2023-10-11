الرئيس التركي يبحث مع العاهل الأردني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يمكن عمله لحل المشاكل الإنسانية في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان والعاهل الأردني "ناقشا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والخطوات التي ينبغي اتخاذها على المستوى الإقليمي والدولي لضمان السلام وحل المشكلات الإنسانية الناشبة في المنطقة".

وأكد أردوغان على ضرورة "أخذ الحيطة من تمدد الصراع إلى عموم المنطقة"، مشددا على استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم بما في ذلك الوساطة لإنهاء التوتر.

والأربعاء، دعا الرئيس أردوغان إلى تجنب القرارات الفورية التي تستهدف معاقبة الشعب الفلسطيني معاقبة جماعية.

والثلاثاء، شدد أردوغان، على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وإراقة المزيد من الدماء وتعميق المشاكل.

والاثنين، بحث الرئيس أردوغان، في اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التطورات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أن تركيا مستعدة لكافة أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.