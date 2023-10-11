معدل البطالة في تركيا يواصل الانخفاض للشهر الرابع على التوالي

أظهرت بيانات رسمية ليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في تركيا انخفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.2٪ في أغسطس/آب، مواصلاً الاتجاه الهبوطي للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض معدل البطالة في البلاد بمقدار 56.000 عاطل عن العمل، ليصل إلى 3.22 مليون، بمعدل 7.5% للرجال و12.6% للنساء في أغسطس/آب على أساس شهري، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وقال المعهد إن عدد الأشخاص في القوى العاملة ارتفع بشكلٍ طفيف خلال نفس الفترة ووصل إلى 31.68 مليون، بزيادة قدرها 1000 عامل مقارنة بالشهر السابق.

وكتب وداد إيشيك هان وزير العمل والضمان الاجتماعي على موقع X، تويتر سابقاً: "سنواصل معركتنا ضد البطالة بتصميم، من خلال تعزيز أرقام التوظيف أكثر فأكثر كل يوم".

هذا وقد بلغ معدل البطالة بين الشباب، للفئة العمرية 15-24 عاماً 17.2%، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية على أساس شهري في أغسطس/آب. وبلغت هذه النسبة 14.2% للرجال و22.7% للنساء.