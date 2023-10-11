وزير الدفاع التركي يشارك باجتماع دولي حول أوكرانيا في بروكسل

شارك وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الدفاعية بشأن أوكرانيا، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقبل الاجتماع الذي يعقد في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقد غولر لقاءات قصيرة مع عديد من نظرائه بينهم البريطاني غرانت شابس، والأمريكي لويد أوستن.

وخلال اللقاء مع شابس جرى تبادل وجهات النظر حول ملفات الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بحسب وكالة الأناضول.

وتنعقد النسخة 16 لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية الدفاعية بشأن أوكرانيا، هذه المرة على هامش اجتماع لوزراء دفاع "الناتو".