القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزير الدفاع التركي يشارك باجتماع دولي حول أوكرانيا في بروكسل

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 11.10.2023 22:30
وزير الدفاع التركي يشار غولر يلتقي بنظيره البريطاني غرانت شابس على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الدفاعية بشأن أوكرانيا المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل صورة: الأناضول وزير الدفاع التركي يشار غولر يلتقي بنظيره البريطاني غرانت شابس على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الدفاعية بشأن أوكرانيا المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل (صورة: الأناضول)

شارك وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الدفاعية بشأن أوكرانيا، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقبل الاجتماع الذي يعقد في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقد غولر لقاءات قصيرة مع عديد من نظرائه بينهم البريطاني غرانت شابس، والأمريكي لويد أوستن.

وخلال اللقاء مع شابس جرى تبادل وجهات النظر حول ملفات الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بحسب وكالة الأناضول.

وتنعقد النسخة 16 لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية الدفاعية بشأن أوكرانيا، هذه المرة على هامش اجتماع لوزراء دفاع "الناتو".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق صادق البرلمان التركي، الأربعاء، على مذكرة رئاسية لتمديد مدة مهام القوات...
مختارات