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وزير النقل والبنية التحتية: مستعدون لإجلاء مواطنينا من إسرائيل وفلسطين بكافة السبل

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 11.10.2023 14:44
إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل. 10/10/2023 الفرنسية إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل. 10/10/2023 (الفرنسية)

أكد وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أن تركيا مستعدة لإجلاء رعاياها من إسرائيل وفلسطين، بكافة الطرق البحرية والجوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، على هامش اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية التركي في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن وزارة الخارجية التركية تتابع الموضوع بالدرجة الأولى، بالتنسيق مع وزارة النقل والبنية التحتية.

وأكد استعدادهم "لإجراء كافة أشكال العمليات من البحر والجو في حال اقتضت الضرورة" من أجل إجلاء الرعايا الأتراك من إسرائيل وفلسطين.

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