أردوغان: واشنطن اختارت سكب البنزين على ما يحدث في غزة بدل العمل على إيجاد حل

انتقد رجب طيب أردوغان الدول الغربية لالتزامها الصمت وتواطؤها فيما ترتكب إسرائيل جرائم حرب بمنعها الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء في غزة، في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي خطاب في ملتقى وقف الشباب التركي الخميس بالعاصمة التركية أنقرة (TÜGVA) قال أردوغان إن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، اختار تأجيج النيران بدلاً من تهدئة التوترات في غزة.

ووصف الرئيس التركي شدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصلت لحد المجزرة" بحق الشعب الفلسطيني ولا يمكن إيجاد تفسير لها بأي شكل.

وقال : "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تفسير الهجمات ضد إخواني في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة"

وأضاف :"لا مياه ولا خبز ولا غذاء في غزة، كل هذا يتعارض مع إعلان حقوق الإنسان، فإين الغرب؟ هل هناك إجراء اتخذوه بهذا الصدد؟ وحتى هذا غير موجود".

وأردف: "قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليونين من سكان غزة الذين يعيشون في مساحة 360 كيلومترا مربعا ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب"

وأوضح الرئيس التركي أنّ الدول تختلف عن التنظيمات، قائلاً :"الدول مُلزمة بالامتثال لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، ونحن نرى أن هذا الخط بدأ يختفي تدريجيا"

ودعا الرئيس التركي الدول لعدم زيادة لهيب نيران الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائلاً :" لا نريد للصراع أن يمتد في منطقتنا. وندعو القوى الفاعلة في المنطقة للعمل على خفض التوتر بدلاً من دعم أحد الأطراف بطريقة عمياء".

وقال في هذا الصدد: "أيهما أنسب لدولة مثل الولايات المتحدة: الذهاب إلى هناك لإحلال السلام أم الذهاب بالبنزين والوقود؟

أمّا عن موقف بلاده فقال الرئيس التركي: "موقفنا تجاه التوتر بين فلسطين وإسرائيل نابع من أننا شعب لم يحد عن العدالة والإنصاف منذ قرون"