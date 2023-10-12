القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يؤكد للمستشار الألماني مساعي تركيا لإنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.10.2023 18:10
آخر تحديث في 12.10.2023 18:27
غزة تحت القصف. 12/10/2023 الفرنسية غزة تحت القصف. 12/10/2023 (الفرنسية)

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومساعي التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وشولتس تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومساعي التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في المنطقة والعالم.

وأكد أردوغان للمستشار الألماني مساعي تركيا لإنهاء الأزمة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) واستعدادها للانخراط في خطوات سلمية عديدة في مقدمتها الوساطة.

وأضاف أنه من الضروري الوفاء بالوعود المعطاة لفلسطين وبذل المجتمع الدولي جهودا لتحقيق حل جذري للمشكلة من خلال إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، ونظيره الإماراتي محمد بن...
مختارات