أردوغان يؤكد للمستشار الألماني مساعي تركيا لإنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومساعي التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وشولتس تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومساعي التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في المنطقة والعالم.

وأكد أردوغان للمستشار الألماني مساعي تركيا لإنهاء الأزمة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) واستعدادها للانخراط في خطوات سلمية عديدة في مقدمتها الوساطة.

وأضاف أنه من الضروري الوفاء بالوعود المعطاة لفلسطين وبذل المجتمع الدولي جهودا لتحقيق حل جذري للمشكلة من خلال إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.