الرئيس التركي ونظيره الإماراتي يبحثان تطورات الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان آخر التطورات المتعلقة بالاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية، ضمن مساعيه لإنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن إنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يتحقق عبر الخطوات الإيجابية التي سيتخذها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها دول المنطقة.

والأربعاء، ذكرت مصادر أن الرئيس أردوغان أطلق عملية تفاوض مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوا خلال العملية الأخيرة.

ويحاول أردوغان تسريع عملية خفض التصعيد من خلال إجراء مكالمات هاتفية مع قادة العالم، بمن فيهم الرئيسان الفلسطيني والإسرائيلي، والرئيس الروسي، والأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم.

ومساء الأربعاء، بحث أردوغان، في اتصالين هاتفيين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما بحث الرئيس أردوغان، في وقت سابق الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يمكن عمله لحل المشاكل الإنسانية في المنطقة.

والثلاثاء، شدد أردوغان، على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وإراقة المزيد من الدماء وتعميق المشاكل.

وكان الرئيس أردوغان قد أكد، الاثنين، أن تركيا مستعدة لكافة أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.