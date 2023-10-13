أردوغان: العقاب الجماعي لسكان غزة سيؤدي إلى المزيد من التوترات

قال الرئيس أردوغان إن العقاب الجماعي لسكان غزة سيؤدي إلى المزيد من التوترات والمزيد من الدموع، ويجب على إسرائيل أن تسمح بتقديم المساعدات لغزة.

جاء ذلك في كلمة بمركز المؤتمرات بإسطنبول في ختام منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع الجمعة.

وأعلن الرئيس أردوغان إرسال طائرة مساعدات إنسانية لمطار العريش المصري من أجل سكان غزة المحاصرين.

وقال: "أرسلنا صباح اليوم إلى مطار العريش طائرة مساعدات إنسانية (موجهة لسكان غزة) تتضمن أدوية وأغذية ومعلبات ومستلزمات طبية"

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنّ الطائرة حطت في مطار العريش الساعة 12:00 وهي أول شحنة مساعدات تصل المنطقة منذ اندلاع الاشتباكات.