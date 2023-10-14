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وزير الخارجية التركي: ندين استهداف المدنيين الأبرياء في فلسطين

ديلي صباح ووكالات
القاهرة
نشر في 14.10.2023 20:17
آخر تحديث في 14.10.2023 21:32
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة القاهرة، 14-10-2023 صورة: AFP وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة القاهرة، 14-10-2023 (صورة: AFP)

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، عن رفض أنقرة وإدانتها الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء في فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة القاهرة، عقّب خلاله على مستجدات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.

وجدد فيدان دعوة تركيا لإسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأضاف: "بالطبع نرفض وندين الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتوقع خسائر في أرواحهم (في فلسطين)".

وأشار فيدان إلى وصول طائرة مساعدات تركية أمس الجمعة الأراضي المصرية تمهيدا لنقلها لغزة إثر المستجدات الأخيرة، مؤكدا أن مساعدات أنقرة ستتواصل إلى القطاع.

وعن عمليات الإجلاء من القطاع، أوضح فيدان أن تركيا نجحت في إجلاء 30 من مواطنيها مزدوجي الجنسية من أصل 300 في غزة.

وبخصوص عملية السلام في المنطقة قال فيدان: "السلام الإسرائيلي يجب ألّا يكون مع الدول العربية فحسب بل في الأساس ينبغي أن يكون مع الفلسطينيين".

ويجري فيدان، زيارة رسمية إلى القاهرة، تستغرق يومين، بدأها الجمعة، تلبية لدعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى خلالها، السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد السيسي وفيدان على ضرورة توفير المرور الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

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