وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات الفلسطينية الإسرائيلية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، التطورات الفلسطينية الإسرائيلية.

وناقش الجانبان في اتصال هاتفي بينهما، التطورات الأخيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة، بحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة الأناضول.

وتبادل الوزيران انطباعهما حول الزيارات التي قاما بها إلى المنطقة مؤخرا.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الاتصال الهاتفي الذي جاء بناء على طلب الجانب الأمريكي، بحث فيه الوزيران أيضاً توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى مقتل 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها "حماس" تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.